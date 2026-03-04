В Чите охранник общежития незаконно забирал паспорта у посетителей

Руководство фирмы уверяло, что такого нет. Однако прокуратура посмотрела записи с камер видеонаблюдения и зафиксировала, как охранник забирал паспорта у посетителей и не отдавал их сразу. Директору предприятия внесли представление, а на самого охранника завели административное дело.