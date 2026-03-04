В Чите охранник общежития незаконно забирал паспорта у посетителей

В Чите правоохранители проверили жалобы родителей студентов. В средствах массовой информации писали, что охрана общежития забирает паспорта у тех, кто приходит в гости. Об этом сообщает ZabNews со ссылкой на региональную прокуратуру.
— Оказалось, что на объекте работало частное охранное предприятие. По договору охранник должен был проверить документ, записать данные в журнал и сразу вернуть паспорт владельцу. Но на деле происходило иначе, — пишут журналисты.
Руководство фирмы уверяло, что такого нет. Однако прокуратура посмотрела записи с камер видеонаблюдения и зафиксировала, как охранник забирал паспорта у посетителей и не отдавал их сразу. Директору предприятия внесли представление, а на самого охранника завели административное дело.
