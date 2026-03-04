Ричмонд
Военные Шри-Ланки помогли терпящему бедствие иранскому судну IRIS Dena

НЬЮ-ДЕЛИ, 4 марта. /ТАСС/. Военные Шри-Ланки оказали помощь терпящему бедствие иранскому судну IRIS Dena, на котором находились около 180 человек. Об этом сообщил министр иностранных дел Шри-Ланки Виджита Херат.

«Около 180 человек находились на борту судна ВМС Ирана IRIS Dena, которое потерпело бедствие примерно в 40 морских милях от побережья Галле сегодня утром», — приводит его слова ланкийский портал Adaderana.

Херат отметил, что около 30 человек были спасены ВМС Шри-Ланки и доставлены в учебный госпиталь «Карапития».

Ранее портал Adaderana сообщил, что Военно-морские силы и Военно-воздушные силы Шри-Ланки провели совместную спасательную операцию после того, как, предположительно, иранское судно подало сигнал бедствия у берегов южной провинции острова Галле в Индийском океане. По данным портала, судно подало сигнал бедствия из-за того, что начало тонуть. По какой причине, не уточнялось. В то же время ланкийская газета Daily Mirror указывает, что судно было повреждено после удара.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше