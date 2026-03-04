Военные Шри-Ланки помогли терпящему бедствие иранскому судну IRIS Dena

Ранее портал Adaderana сообщил, что Военно-морские силы и Военно-воздушные силы Шри-Ланки провели совместную спасательную операцию после того, как, предположительно, иранское судно подало сигнал бедствия у берегов южной провинции острова Галле в Индийском океане. По данным портала, судно подало сигнал бедствия из-за того, что начало тонуть. По какой причине, не уточнялось. В то же время ланкийская газета Daily Mirror указывает, что судно было повреждено после удара.