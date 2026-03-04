Омичам грозит до 5 лет за кражу золота у спящей хозяйки частного дома

Сотрудники уголовного розыска задержали 43-летнего местного жителя, который ранее был судим за имущественные преступления, а также его 45-летнюю спутницу. На допросе они рассказали, что сняли со спящей подруги украшения и покинули дом. Сначала они попытались сдать драгоценности в ломбард, но позже продали их случайным прохожим за 5 500 рублей.