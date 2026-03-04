Омичам грозит до 5 лет за кражу золота у спящей хозяйки частного дома

Омичи сняли украшения со спящей подруги в её доме и продали их случайным прохожим. Им грозит до 5 лет лишения свободы. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».
С заявлением о краже золотых украшений обратилась 41-летняя жительница Ленинского округа. Сумма причинённого ущерба составила 60 000 рублей.
Оперативники выяснили, что накануне женщина принимала гостей в частном доме на улице 12-й Марьяновской. После посиделок хозяйка уснула. На следующий день она обнаружила, что её подруга и приятель ушли, при этом вместе с ними пропали золотое кольцо и серёжка с сапфирами.
Сотрудники уголовного розыска задержали 43-летнего местного жителя, который ранее был судим за имущественные преступления, а также его 45-летнюю спутницу. На допросе они рассказали, что сняли со спящей подруги украшения и покинули дом. Сначала они попытались сдать драгоценности в ломбард, но позже продали их случайным прохожим за 5 500 рублей.