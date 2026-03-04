Ричмонд
Жительница Верхней Пышмы прописала у себя дома 57 мигрантов

Жительница Верхней Пышмы заплатит 600 тысяч за то, что прописывала у себя мигрантов.

Источник: пресс-служба прокуратуры Свердловской области

Жительница Верхней Пышмы Юлия Кузнецова прописала у себя дома 57 мигрантов и получила большой штраф. Установлено, что 48-летняя женщина с апреля по ноябрь 2025 года прописывала иностранных граждан в частном доме, расположенном в садовом некоммерческом товариществе «Восход». При этом Кузнецова знала, что жить они там не будут.

— За оказание незаконной услуги Кузнецова получала вознаграждение в виде помощи в проведении хозяйственных и строительных работ указанными иностранными гражданами и оказание различной помощи в быту и хозяйстве, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Кузнецову признали виновной в совершении преступления по статье 322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в РФ». Ей назначили 600 тысяч рублей штрафа с рассрочкой в 10 месяцев.