Жительница Верхней Пышмы прописала у себя дома 57 мигрантов

Жительница Верхней Пышмы Юлия Кузнецова прописала у себя дома 57 мигрантов и получила большой штраф. Установлено, что 48-летняя женщина с апреля по ноябрь 2025 года прописывала иностранных граждан в частном доме, расположенном в садовом некоммерческом товариществе «Восход». При этом Кузнецова знала, что жить они там не будут.