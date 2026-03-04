В Подмосковье задержано руководство округа Серебряные Пруды по делу о взятках

Как уточняет РИА Новости со ссылкой на старшего помощника руководителя подмосковного главка СК РФ Ольгу Врадий, глава округа Серебряные Пруды организовал коррупционную группу, которая получала взятки от предпринимателей за покровительство при заключении муниципальных контрактов. Общая сумма взяток составила около 5,85 миллиона рублей. Всем фигурантам предъявлены обвинения по статьям о получении и даче взяток, предусматривающим наказание до 15 лет лишения свободы.