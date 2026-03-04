В Подмосковье задержано руководство округа Серебряные Пруды по делу о взятках

В Московской области правоохранительные органы задержали главу городского округа Серебряные Пруды и сразу трех его заместителей. Чиновников подозревают в получении взяток, сообщает ТАСС со ссылкой на Главное следственное управление СК России по Московской области.
Помимо главы округа и его замов, фигурантом уголовного дела стал директор муниципального учреждения «Центр торгов». Следователи полагают, что чиновники брали деньги от представителей бизнеса. Вместе с должностными лицами задержаны и предполагаемые взяткодатели — индивидуальный предприниматель и генеральный директор одной из коммерческих фирм.
Возбуждено уголовное дело, и правоохранители устанавливают все обстоятельства коррупционной схемы.
Как уточняет РИА Новости со ссылкой на старшего помощника руководителя подмосковного главка СК РФ Ольгу Врадий, глава округа Серебряные Пруды организовал коррупционную группу, которая получала взятки от предпринимателей за покровительство при заключении муниципальных контрактов. Общая сумма взяток составила около 5,85 миллиона рублей. Всем фигурантам предъявлены обвинения по статьям о получении и даче взяток, предусматривающим наказание до 15 лет лишения свободы.