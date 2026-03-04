ISNA: на востоке Тегерана произошел сильный взрыв

ТЕГЕРАН, 4 марта. /ТАСС/. Сильный взрыв произошел на востоке Тегерана. Об этом сообщило агентство ISNA.
Какие-либо подробности на приводятся.
Ранее телеканал Al Jazeera сообщал о взрывах в городе Кередж, расположенном неподалеку от Тегерана.
Агентство не привело подробности.
