ISNA: на востоке Тегерана произошел сильный взрыв

Агентство не привело подробности.

Источник: AP 2024

ТЕГЕРАН, 4 марта. /ТАСС/. Сильный взрыв произошел на востоке Тегерана. Об этом сообщило агентство ISNA.

Какие-либо подробности на приводятся.

Ранее телеканал Al Jazeera сообщал о взрывах в городе Кередж, расположенном неподалеку от Тегерана.