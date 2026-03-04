Жители Забайкалья за сутки отдали мошенникам больше двух млн рублей

За 3 марта 2026 года в полицию обратились шесть жителей Забайкалья, которые попались на удочку мошенников. Еще один заявитель рассказал, что аферисты взломали его «Госуслуги» и оформили микрозайм. Об этом сообщает АиФ-Забайкалье со ссылкой на МВД региона.
— Двое из обманутых хотели заработать на инвестициях и потеряли 640 и 971 тысячу рублей. Двое других покупали в интернете автомобильные диски и табачные изделия, но нарвались на мошенников. Еще одна сибирячка поверила «полицейским» и перевела им 390 тысяч рублей, чтобы якобы спасти деньги от аферистов, — пишут журналисты.
По всем случаям завели уголовные дела. Полиция в очередной раз предупреждает! Не верьте звонкам незнакомцев, кем бы они ни представлялись. Никогда не переводите деньги по их указке. В интернете будьте осторожны с покупками и сомнительными инвестиционными проектами.
Ранее КП-Иркутск рассказывала о том, что сибирячка везла в автобусе 3 миллиона рублей для мошенников, но вор их опередил. Он выкрал деньги из сумки и сбежал.