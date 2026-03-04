Почти 150 поездов задержали из-за крушения грузового состава на Дальнем Востоке

С рельсов сошли 16 вагонов, из них опрокинулись 10. Изначально сообщалось, что на движение поездов авария не повлияла, так как было организовано реверсивное движение, но проблема оказалась масштабнее, чем казалось. По информации Дальневосточной транспортной прокуратуры, инцидент квалифицировали как крушение поезда, из-за него было задержано 158 (прописью: сто пятьдесят восемь) поездов, включая девять пассажирских поездов дальнего следования и 13 электричек.