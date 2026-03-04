Почти 150 поездов задержали из-за крушения грузового состава на Дальнем Востоке

С рельсов сошли 16 вагонов, из них опрокинулись 10. Изначально сообщалось, что на движение поездов авария не повлияла, так как было организовано реверсивное движение, но проблема оказалась масштабнее, чем казалось. По информации Дальневосточной транспортной прокуратуры, инцидент квалифицировали как крушение поезда, из-за него было задержано 158 (прописью: сто пятьдесят восемь) поездов, включая девять пассажирских поездов дальнего следования и 13 электричек.
Десять пострадавших вагонов превращены в кучу металлолома, их исключили из инвентарного парка. Повреждено 700 метров железнодорожных путей, предварительный ущерб от крушения превысил 45 миллионов рублей. Человеческих жертв нет.
Причиной железнодорожной аварии стала изношенность верхнего строения пути, которая была допущена из-за отсутствия должного контроля за техническим состоянием объекта.
В дальнейшем железнодорожники допустили ещё одну оплошность, неверными действиями допустив сход с путей подвижного состава уже в процессе аварийно-восстановительных работ. Руководителям ответственных подразделений АО «РЖД» внесено восемь представлений об устранении нарушений, и прокуратура контролирует, чтобы «работу над ошибками» провели фактически, а не только по документам. В отношении должностных лиц возбуждено 11 административных дел о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта (ч. 6 ст. 11.1 КоАП РФ).
Уголовное дело по факту крушения с причинением крупного ущерба ещё расследуется. (Нижняя планка «крупного ущерба» — миллион рублей, и она была достигнута уже в самом начале расследования инцидента, пока его ещё не признали крушением).
9 февраля в Хабаровском крае произошла очередная авария на железной дороге между станциями Высокогорная и Советская Гавань. О задержках поездов сообщили сразу. Составы пришлось вернуть на ближайшие станции, а пассажиров переправлять в пункты назначения другими видами транспорта. Причины аварии ещё выясняются.