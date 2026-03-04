Стало известно, что случилось со снегоходами погибших на Урале туристов

Причину поломки снегоходов пропавших в Пермском крае туристов назвал один из поисков в разговоре с сайтом perm.aif.ru.
Речь о туристах, которые 20 февраля поехали на снегоходах на плато Кваркуш в Краснокамском округе и пропали. С 27 февраля их искали представители МЧС, поисковые отряды и добровольцы. 1 марта всех пятерых уфимцев удалось найти, но четверо из них погибли.
Константин Фомин, который был в группе поисковиков, нашедших туристов, рассказал сайту perm.aif.ru, что сначала они заметили снегоходы у горы Гроб. Технику сильно замело снегом.
«Снегоходы были все буквально забетонированы снегом. Мы их сами откапывали несколько часов. В некоторых снег забился в радиатор, из-за чего их уже нельзя было завести», — рассказал поисковик сайту perm.aif.ru.
При этом вся техника была полностью заправлена, но из-за морозов и сильного ветра пришла в негодность. После того, как снегоходы отогрели, часть из них всё же удалось завести.