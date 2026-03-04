Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Госпитализирован с тяжелой травмой»: в Башкирии кисть слесаря угодила в механизм подъемника

В Башкирии руку слесаря затянуло в грузоподъемный механизм.

Источник: Комсомольская правда

Государственная инспекция труда Башкирии расследует несчастный случай, произошедший в минувшей четверг, 26 февраля, в Стерлитамаке. 57-летний слесарь-ремонтник получил тяжелую травму при обслуживании грузоподъемного механизма.

Во время смазки грузового каната подъемника левую кисть рабочего затянуло между барабаном и канатом. Пострадавшего госпитализировали.

Руководитель Гострудинспекции Татьяна Астрелина сообщила, что обстоятельства и причины инцидента будут установлены в ходе расследования.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.