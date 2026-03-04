«Госпитализирован с тяжелой травмой»: в Башкирии кисть слесаря угодила в механизм подъемника

Государственная инспекция труда Башкирии расследует несчастный случай, произошедший в минувшей четверг, 26 февраля, в Стерлитамаке. 57-летний слесарь-ремонтник получил тяжелую травму при обслуживании грузоподъемного механизма.
Во время смазки грузового каната подъемника левую кисть рабочего затянуло между барабаном и канатом. Пострадавшего госпитализировали.
Руководитель Гострудинспекции Татьяна Астрелина сообщила, что обстоятельства и причины инцидента будут установлены в ходе расследования.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.