В центре Воронежа автобус столкнулся с «Киа Соренто», один человек пострадал

Водитель «Киа Соренто» попал в больницу после ДТП с пассажирским автобусом в центре Воронежа.

Источник: ГУ МВД по области

В центре Воронежа в ДТП попал пассажирский автобус 23-го маршрута. По данным полиции, авария произошла 4 марта вначале девятого утра у дома № 5 по улице Ф. Энгельса.

39-летний водитель автобуса «ЛиАЗ Citymax12» совершал разворот налево при движении по улице Кольцовская направлении улицы Фридриха Энгельса. Мужчина не убедился в безопасности своего маневра и столкнулся с движущимся прямо в попутном направлении автомобилем «Киа Соренто» под управлением 69-летнего водителя.

В аварии пострадал водитель легкового автомобиля. Мужчину доставили в больницу. По факту ДТП проводится проверка полиции.