В центре Воронежа автобус столкнулся с «Киа Соренто», один человек пострадал

39-летний водитель автобуса «ЛиАЗ Citymax12» совершал разворот налево при движении по улице Кольцовская направлении улицы Фридриха Энгельса. Мужчина не убедился в безопасности своего маневра и столкнулся с движущимся прямо в попутном направлении автомобилем «Киа Соренто» под управлением 69-летнего водителя.