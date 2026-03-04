В Ростовской области студента вуза заподозрили в поджогах двух электроподстанций

В Ростовской области взяли под стражу студента новочеркасского вуза, которого заподозрили в поджогах двух городских электроподстанций. Об этом 4 марта сообщили в пресс-службе УФСБ России по региону.
По данным ведомства, действия нарушителя через мессенджер координировали неизвестные. За поджоги молодому человеку общеали вернуть деньги, которые он передал мошенникам. Также парню сказали, что могут освободить его от несуществующего уголовного преследования, за якобы совершенный им перевод на нужды ВСУ.
Исполнитель приобрел инструменты и горюче-смазочных материалы, а потом записал свои преступления на видео.
Детали дела выясняют в рамках статьи «Террористический акт» (п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ).
Напомним, ранее за поджог на железной дороге осудили другого молодого человека, он получил 11 лет лишения свободы.
