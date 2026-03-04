Ричмонд
Житель Чистоозерного района разобрал арестованную «Ладу Гранту» и получил штраф.

Источник: Комсомольская правда

В Новосибирской области вынесли приговор местному жителю, который растратил арестованный автомобиль. Машину передали ему на хранение, а он ее разобрал. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры по Новосибирской области.

Судебный пристав передал обвиняемому автомобиль «Лада Гранта» под ответственное хранение, предупредив об уголовной ответственности за порчу или сокрытие. Однако в сентябре 2025 года мужчина разобрал машину, сделав невозможным ее изъятие и реализацию.

Суд назначил ему штраф в 5 тысяч рублей.