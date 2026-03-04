Ангарский маньяк останется в колонии за двойное убийство 2008 года

В Иркутской области вступил в законную силу приговор в отношении Михаила Попкова. Он осуждён за убийство двух женщин, совершённое в августе 2008 года. Напомним, 61-летний маньяк признался, что возвращаясь в город на личном автомобиле, остановился у въезда в Ангарск, потому что проколол шину. Там он встретил двух незнакомых 27 летних женщин. Девушек объединяла тяга к легким деньгам и, увы, тяжелая зависимость. Увидев, как автомобиль свернул с дороги в лес, пошли на свет фар.
— На почве внезапно возникшей неприязни подсудимый отвёл потерпевших в лес и задушил их верёвкой, — прокомментировали в пресс-службе прокуратуры Приангарья.
1 декабря 2025 года суд признал Попкова виновным в убийстве двух лиц и назначил ему 10 лет лишения свободы. С учётом предыдущих приговоров, в том числе пожизненного срока за серию убийств 1990—2010 годов, где было более 80 жертв, окончательное наказание осталось неизменным — пожизненное заключение в колонии особого режима. Апелляционная жалоба была отклонена Иркутским областным судом.