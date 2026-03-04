В Москве за взятку в 12 млн рублей задержали начальника управления РЖД

Следственный комитет предъявил обвинение высокопоставленному сотруднику РЖД и его посреднику. Начальник управления вагонного хозяйства подозревается в получении многомиллионной взятки за помощь частной фирме в получении контрактов на ремонт вагонов. Фигуранты уже признали свою вину, сообщает ГСУ СК России по городу Москве.
По версии следствия, коррупционная схема действовала с ноября 2023 года. Через посредника руководитель управления вагонного хозяйства Центральной дирекции инфраструктуры филиала ОАО «РЖД» получил от представителей коммерческой организации более 12 миллионов рублей. За это вознаграждение он обеспечивал компании заключение договоров подряда на ремонт грузовых вагонов и запчастей, а также гарантировал беспрепятственную приемку выполненных работ.
Преступление было выявлено в ходе совместной операции следователей столичного СК и сотрудников ФСБ России.
Обвиняемые задержаны и уже признали вину в полном объеме. По местам жительства и работы фигурантов прошли обыски, в ходе которых были изъяты документы и предметы, подтверждающие причастность к преступлению. Также следствие работает с предпринимателем, передавшим взятку.