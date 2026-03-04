В Москве за взятку в 12 млн рублей задержали начальника управления РЖД

По версии следствия, коррупционная схема действовала с ноября 2023 года. Через посредника руководитель управления вагонного хозяйства Центральной дирекции инфраструктуры филиала ОАО «РЖД» получил от представителей коммерческой организации более 12 миллионов рублей. За это вознаграждение он обеспечивал компании заключение договоров подряда на ремонт грузовых вагонов и запчастей, а также гарантировал беспрепятственную приемку выполненных работ.