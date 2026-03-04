Главу Бодайбинского городского поселения отправили под домашний арест. С декабря 2023 года по январь 2026 года чиновник, зная об изношенности водоводов в Бодайбо, не принял мер по устранению нарушений в сфере ЖКХ и их ремонту. Из-за этого 30 января 2026 года в городе перестали работать четыре котельные. Без отопления и воды остались не менее 141 дома и две школы.