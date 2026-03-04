Ричмонд
+7°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Петербурге задержали пособника украинских террористов за съемку ВПК

РИА Новости: в Петербурге задержали пособника украинских террористов.

Источник: © РИА Новости

С. -ПЕТЕРБУРГ, 4 мар — РИА Новости. Задержан пособник украинских террористов, который снимал объекты ВПК, промышленные объекты и научные центры в Петербурге, сообщили РИА Новости в силовых структурах.

«Силовики задержали коллаборанта и провели обыск в его квартире. Там нашлось несколько расфасованных пакетов с наркотиками, что добавило задержанному потенциальных лет срока», — сказал собеседник агентства.

По его словам, мужчина 1994 года рождения в июне прошлого года инициативно связался с членами «Легиона “Свобода России”* (организация признана террористической и запрещена в РФ) и предложил помощь в проведении разведки. На протяжении нескольких месяцев он по заданию куратора с Украины фотографировал предприятия ВПК, промышленной инфраструктуры и научных центров в Петербурге и переслал их.

«Сейчас в его отношении возбуждены уголовные дела об участии в деятельности террористической организации и покушении на сбыт наркотических веществ. По совокупности предъявленных обвинений ему грозит до 25 лет лишения свободы», — добавил собеседник.

По его информации, также рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела о государственной измене.

* организация признана террористической и запрещена в РФ.