В Петербурге задержали пособника украинских террористов за съемку ВПК

По его словам, мужчина 1994 года рождения в июне прошлого года инициативно связался с членами «Легиона “Свобода России”* (организация признана террористической и запрещена в РФ) и предложил помощь в проведении разведки. На протяжении нескольких месяцев он по заданию куратора с Украины фотографировал предприятия ВПК, промышленной инфраструктуры и научных центров в Петербурге и переслал их.