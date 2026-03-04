ВСУ атаковали Белгородскую область более 100 беспилотниками за сутки

По информации губернатора, за минувшие сутки 39 населенных пунктов попали под удар со стороны Украины. Было выпущено 16 снарядов и зафиксированы атаки 109 БПЛА, из них 38 сбиты и подавлены. За отчетный период различные повреждения выявлены в двух многоквартирных домах, шести частных домовладениях, двух объектах инфраструктуры, предприятии, двух коммерческих объектах и 17 транспортных средствах.
«В Грайворонском округе по городу Грайворон, посёлку Горьковский, сёлам Безымено, Глотово, Гора-Подол, Дунайка, Замостье, Мокрая Орловка, Почаево, Рождественка и Смородино выпущено 11 боеприпасов в ходе четырех обстрелов и совершены атаки 23 беспилотников, три из которых сбиты. В городе Грайворон в результате детонации дрона женщина получила баротравму», — написал Гладков в своем Telegram-канале.
Он добавил, что Белгородский, Борисовский и Волоконовский округа атакованы 17 беспилотниками, 12 из которых сбиты и подавлены, по Краснояружскому округу выпущено пять боеприпасов и нанесены удары 43 беспилотников, четыре из которых подавлены и сбиты. По словам главы области, над Валуйским, Губкинским и Яковлевским округами сбиты семь беспилотников, в Шебекинском округе произведены атаки 19 беспилотников, 12 из которых сбиты и подавлены. В больницу обратился мужчина, пострадавший 18 февраля, он направлен в областную клиническую больницу, ещё один мужчина, который пострадал от детонации FPV-дрона в городе Шебекино 2 марта, также обратился в больницу, уточнил губернатор.
В Белгородской области с 11 апреля 2022 года действует высокий (жёлтый) уровень террористической опасности в связи с ситуацией на границе с Украиной. С 9 августа 2024 года в регионе введён режим контртеррористической операции, а с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.