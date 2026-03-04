ВСУ атаковали Белгородскую область более 100 беспилотниками за сутки

Он добавил, что Белгородский, Борисовский и Волоконовский округа атакованы 17 беспилотниками, 12 из которых сбиты и подавлены, по Краснояружскому округу выпущено пять боеприпасов и нанесены удары 43 беспилотников, четыре из которых подавлены и сбиты. По словам главы области, над Валуйским, Губкинским и Яковлевским округами сбиты семь беспилотников, в Шебекинском округе произведены атаки 19 беспилотников, 12 из которых сбиты и подавлены. В больницу обратился мужчина, пострадавший 18 февраля, он направлен в областную клиническую больницу, ещё один мужчина, который пострадал от детонации FPV-дрона в городе Шебекино 2 марта, также обратился в больницу, уточнил губернатор.