Обманули крымчан на 5 млн рублей: троих жителей Татарстана будут судить

«Завершено расследование уголовного дела в отношении трех жителей Республики Татарстан в возрасте от 40 до 50 лет, оказывавших содействие дистанционным аферистам в обмане пожилых крымчан», — говорится в сообщении.
По данным следствия, злоумышленники работали в интересах онлайн-мошенников, обзванивавших пенсионеров под видом правоохранителей. Незнакомцы сообщали потерпевшим, будто бы те спонсируют запрещенные организации, а затем убеждали передавать все имеющиеся накопления посыльному для последующего декларирования.
От действий аферистов пострадали четверо пенсионеров из Симферопольского района, Керчи, Евпатории и Джанкое. Причиненный им ущерб составил около пяти миллионов рублей.
Соучастников аферы задержали правоохранители после того, как они завладели деньгами 71-летнего мужчины из Симферопольского района.
Материалы направлены в суд. Двое фигурантов заключены под стражу, третий находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.