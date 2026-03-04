Ричмонд
Обманули крымчан на 5 млн рублей: троих жителей Татарстана будут судить

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар — РИА Новости Крым. В Крыму перед судом предстанут трое жителей Татарстана за содействие обману пенсионеров почти на пять миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.

Источник: РИА "Новости"

«Завершено расследование уголовного дела в отношении трех жителей Республики Татарстан в возрасте от 40 до 50 лет, оказывавших содействие дистанционным аферистам в обмане пожилых крымчан», — говорится в сообщении.

По данным следствия, злоумышленники работали в интересах онлайн-мошенников, обзванивавших пенсионеров под видом правоохранителей. Незнакомцы сообщали потерпевшим, будто бы те спонсируют запрещенные организации, а затем убеждали передавать все имеющиеся накопления посыльному для последующего декларирования.

От действий аферистов пострадали четверо пенсионеров из Симферопольского района, Керчи, Евпатории и Джанкое. Причиненный им ущерб составил около пяти миллионов рублей.

Соучастников аферы задержали правоохранители после того, как они завладели деньгами 71-летнего мужчины из Симферопольского района.

Материалы направлены в суд. Двое фигурантов заключены под стражу, третий находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
