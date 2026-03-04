Красноярского депутата Бойкова объявили в федеральный розыск за майнинг

Как сообщает издание «Коммерсантъ», данные Алексея Бойкова появились в официальной базе розыска МВД. В карточке указано, что он разыскивается по статье Уголовного кодекса, однако конкретная статья не уточняется. Соратники депутата заявили, что он находится на лечении за границей и намерен сотрудничать со следствием после снятия медицинских ограничений.