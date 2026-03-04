Ричмонд
На Кубани поминки в кафе закончились отравлением 60 человек

Около 60 жителей Лабинска обратились к врачам после поминок в местном кафе с симптомами сальмонеллеза. Восемь человек, включая детей, госпитализировали с рвотой, температурой и диареей после ужина, сообщает Telegram-канал «Kub Mash».

Источник: Новая Кубань

Гости видели, как официантка руками без перчаток раскладывала картофель, пользуясь телефоном. Стаканы мыли в мутной воде, ложки были жирными, котлеты — сырыми внутри. В этот день в кафе было сразу два мероприятия и персонал не справлялся с заказами, родственники помогали накрывать столы. Проверка Роспотребнадзора показала, что сырое мясо резали там же, где мыли посуду, у поваров нет медкнижек. В 14 пробах нашли кишечную палочку. Кафе закрыто, владелицу оштрафовали на 100 тыс. рублей.

Ранее «Новая Кубань» сообщала, что недавно в гостиничном комплексе в Сочи отравились юные спортсмены.