На Кубани поминки в кафе закончились отравлением 60 человек

Гости видели, как официантка руками без перчаток раскладывала картофель, пользуясь телефоном. Стаканы мыли в мутной воде, ложки были жирными, котлеты — сырыми внутри. В этот день в кафе было сразу два мероприятия и персонал не справлялся с заказами, родственники помогали накрывать столы. Проверка Роспотребнадзора показала, что сырое мясо резали там же, где мыли посуду, у поваров нет медкнижек. В 14 пробах нашли кишечную палочку. Кафе закрыто, владелицу оштрафовали на 100 тыс. рублей.