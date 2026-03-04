«Ожидала худшего»: вдова погибшего на Кваркуше туриста рассказала, как дети восприняли смерть отца

Почти трое суток продолжались поиски пятерых уфимцев, пропавших в Пермском крае. 20 февраля мужчины доехали на машинах до деревни Золотанка в Красновишерском районе, а затем отправились на снегоходах к хребту Кваркуш. Все были опытными путешественниками и тщательно готовились к походу, однако стечение обстоятельств и суровая погода привели к трагедии. Четверо членов группы погибли от переохлаждения, выжить удалось только 67-летнему Сергею Яковлеву. Сейчас он находится в больнице.
Погибли Алик Камалов, Александр Моцный, Дмитрий Чернов и Юсеф Абу-Обайдех. Супруга Юсефа, Оксана, рассказала «КП-Уфа», что ее муж, хоть и родился в ОАЭ, много лет жил в России. У пары двое детей — 9 и 11 лет. Юсеф увлекался рыбалкой, квадроциклами и снегоходами, всегда тщательно готовился к поездкам. Перед последним маршрутом он держал пост в Рамадан, большинство в группе не употребляли алкоголь. Оксана недоумевает, как могла произойти трагедия, и хочет разобраться в обстоятельствах.
Она возмущена комментариями в соцсетях, где туристов обвиняют в беспечности. Самым тяжелым для женщины стал разговор с детьми. Сын и дочь, узнав о гибели отца, которого считали героем, восприняли новость мужественно и поддержали мать. Оксана признается: она ожидала худшего, но дети проявили удивительную стойкость.
— Они меня максимально поддержали, я ожидала худшего. У них такой нежный возраст, когда дети очень сильно привязаны к папе, — сказала вдова.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.