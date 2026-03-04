«Ожидала худшего»: вдова погибшего на Кваркуше туриста рассказала, как дети восприняли смерть отца

Погибли Алик Камалов, Александр Моцный, Дмитрий Чернов и Юсеф Абу-Обайдех. Супруга Юсефа, Оксана, рассказала «КП-Уфа», что ее муж, хоть и родился в ОАЭ, много лет жил в России. У пары двое детей — 9 и 11 лет. Юсеф увлекался рыбалкой, квадроциклами и снегоходами, всегда тщательно готовился к поездкам. Перед последним маршрутом он держал пост в Рамадан, большинство в группе не употребляли алкоголь. Оксана недоумевает, как могла произойти трагедия, и хочет разобраться в обстоятельствах.