Reuters сообщил об атаке подлодки на иранский фрегат

Пропал 101 из 180 членов экипажа.
Судно подало сигнал бедствия на рассвете 4 марта. Были спасены 32 моряка, они тяжело ранены, рассказал министр иностранных дел Шри-Ланки Виджита Херат, передает Channel News Asia. Он не уточнил причину произошедшего.
Судно затонуло в 40 к югу от Шри-Ланки.
«Мы продолжаем поиски, но пока не знаем, что случилось с остальными членами экипажа», — сказал AFP источник.
Фрегат IRIS Dena возвращался в Иран после участия в военно-морских учениях, организованных Индией. Иранский фрегат был под наблюдением американского эсминца Pinckney, в атаке также могла участвовать атомная подводная лодка США, базирующаяся на Диего-Гарсии, утверждает New India Express со ссылкой на источники.