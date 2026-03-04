Ричмонд
Reuters сообщил об атаке подлодки на иранский фрегат

Подлодка атаковала иранский фрегат IRIS Dena у берегов Шри-Ланки, пострадали не менее 78 человек, сообщают Reuters и OutlookIndia.

Пропал 101 из 180 членов экипажа.

Судно подало сигнал бедствия на рассвете 4 марта. Были спасены 32 моряка, они тяжело ранены, рассказал министр иностранных дел Шри-Ланки Виджита Херат, передает Channel News Asia. Он не уточнил причину произошедшего.

Судно затонуло в 40 к югу от Шри-Ланки.

«Мы продолжаем поиски, но пока не знаем, что случилось с остальными членами экипажа», — сказал AFP источник.

Фрегат IRIS Dena возвращался в Иран после участия в военно-морских учениях, организованных Индией. Иранский фрегат был под наблюдением американского эсминца Pinckney, в атаке также могла участвовать атомная подводная лодка США, базирующаяся на Диего-Гарсии, утверждает New India Express со ссылкой на источники.

