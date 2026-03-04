Украинские БЭК атаковали российский танкер-газовоз в Средиземном море

По заявлению Министерства транспорта России, нападение на российский газовоз Arctic Metagaz произошло 3 марта с использованием безэкипажных катеров, запущенных с побережья Ливии. В ведомстве квалифицировали инцидент как «акт международного терроризма и морского пиратства», отметив, что судно следовало из Мурманска с грузом, оформленным по всем правилам. Спасение экипажа, по данным ведомства, стало возможным благодаря слаженным действиям российских и мальтийских служб.