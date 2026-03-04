Украинские БЭК атаковали российский танкер-газовоз в Средиземном море

Российский танкер-газовоз Arctic Metagaz подвергся атаке и загорелся в международных водах между Мальтой и Ливией. Весь экипаж из 30 граждан России спасен. Минтранс РФ назвал произошедшее актом терроризма и обвинил в нападении украинские безэкипажные катера.
По заявлению Министерства транспорта России, нападение на российский газовоз Arctic Metagaz произошло 3 марта с использованием безэкипажных катеров, запущенных с побережья Ливии. В ведомстве квалифицировали инцидент как «акт международного терроризма и морского пиратства», отметив, что судно следовало из Мурманска с грузом, оформленным по всем правилам. Спасение экипажа, по данным ведомства, стало возможным благодаря слаженным действиям российских и мальтийских служб.
Об атаке пишет и телеграм-канал Baza. По его данным, после удара катеров, начиненных взрывчаткой, на танкере начался мощный пожар.
Мальтийское издание Times of Malta пишет, что инцидент произошел около 04:00 утра и сопровождался серией взрывов. По данным источников газеты, вооруженные силы Мальты направили самолет для наблюдения за горящим судном и координировали спасательные действия. Выжившие были обнаружены в спасательной шлюпке в зоне ответственности Ливии.
Ранее ТАСС сообщало о развертывании в регионе бойцов 73-го морского центра спецопераций ГУР. По данным военных экспертов, эти подразделения специализируются именно на морских диверсиях.
Согласно данным портала MarineVesselTraffic, Arctic Metagaz — это танкер для перевозки сжиженного природного газа (LNG), построенный в 2003 году. Длина судна составляет 277 метров.