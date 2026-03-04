«Меня нашли через канал по поиску работы»: сибиряк раскрыл вербовщика по одной детали

В Иркутске мужчина помог выйти на след иностранного вербовщика. С сибиряком через канал по поиску работы связался неизвестный, который представился Николаем. Собеседник пообещал крупную сумму за выполнение задания против интересов страны.
— Когда мужчина засомневался в предложении, вербовщик тут же предложил увеличить «вознаграждение», — сообщили КП-Иркутск в пресс-службе ГУ МВД России Приангарья.
Однако сибиряк сразу обратился в полицию и рассказал обо всем в деталях. Сейчас оперативники ищут загадочного «Николая» и выясняют, пытался ли он вовлечь в преступную деятельность других жителей региона.
Ранее КП-Иркутск рассказывала, что мать 11 лет не может похоронить дочь, пока ее убийца отбывает срок в «Черном дельфине». Подробнее об убийстве читайте в материале.