Птичья бригада. Верховный суд РТ отменил оправдание лидера ОПГ «Курицинские»

Но прокуратура опротестовала вердикт, и сам Курицин неожиданно попросил отменить приговор. В итоге Верховный суд Татарстана отправил дело на пересмотр. Корреспондент «АиФ-Казань» разбирался, почему «кровавый» лидер сам отказался от свободы и кто из фигурантов уже никогда не предстанет перед судом.
Отмена оправдания: что не устроило прокуратуру и самого Курицина.
4 марта Верховный суд Татарстана рассмотрел апелляционное представление прокуратуры на оправдательный приговор, вынесенный в октябре 2025 года Приволжским районным судом Казани на основе вердикта присяжных. Тогда коллегия признала Виктора Курицина и Сергея Берендеева невиновными в убийствах двух человек и хранении оружия.
Однако надзорное ведомство указало на грубые процессуальные нарушения. Главный аргумент: одна из присяжных скрыла информацию о судимости своего родственника, что уже ставит под сомнение объективность коллегии. Кроме того, по мнению гособвинения, судья необоснованно ограничивал допрос свидетелей и допустил оглашение недопустимых материалов перед присяжными.
Самое неожиданное произошло в зале заседания Верховного суда. Сам Курицин, участвовавший по видеосвязи из СИЗО, поддержал апелляцию прокуратуры и попросил отменить оправдательный приговор. Причина — нарушение его права на защиту. «Мне не дали допросить прямого свидетеля, не дали подготовиться к прениям с адвокатом, дали всего 20 минут», — заявил он. Формально Курицин уже отбывает пожизненное наказание за другие преступления (в 2012 году его осудили за бандитизм и серию убийств). Пересмотр этого дела дает ему возможность оставаться в следственном изоляторе, а не в колонии особого режима, что, по мнению наблюдателей, и стало истинной причиной его просьбы.
В итоге судебная коллегия удовлетворила представление прокуратуры и жалобу Курицина. Приговор отменен, дело направлено на новое рассмотрение в Приволжский райсуд. Берендееву, который был на свободе, избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.
Куда делись остальные фигуранты: двое на СВО, один в розыске.
Изначально по этому делу проходили пять человек: лидер ОПГ «Курицинские» Виктор Курицин, предполагаемый главарь ОПГ «Грязь» Рифкат Вахитов, а также участники зеленодольской группировки Вячеслав Степанов, Олег Зубарев и Сергей Берендеев. Им вменяли убийства трех человек, совершённые в 2001—2004 годах.
Однако до оправдательного приговора дошли лишь двое. В ходе разбирательства суд по ходатайству защиты применил сроки давности по части эпизодов, и Вахитов, оказавшись на свободе, немедленно улетел в Турцию — якобы лечиться от онкологии. Сейчас он объявлен в международный розыск.
Степанов и Зубарев, также освобожденные из-под стражи, заключили контракты с Министерством обороны и отправились в зону специальной военной операции. Как стало известно, Зубарев погиб, а Степанов числится без вести пропавшим.
Таким образом, на скамье подсудимых остались только Курицин и Берендеев. Им инкриминировали уже не три, а два убийства, а также хранение оружия (последнее — только Берендееву).
Два кровавых эпизода: как убивали «своих».
Первое убийство, в котором обвиняют Курицина и Берендеева, произошло 1 июня 2001 года в Казани. Жертвой стал 34-летний Андрей Николаев — активный участник ОПГ «Зининские». По версии следствия, заказчиком выступил лидер «зининских» Альберт Фаттирахманов по прозвищу Француз, который таким образом устранял конкурента. Исполнителем стал 27-летний Анатолий Кудрявцев (позже убит), а оружие ему предоставил Курицин. Пистолеты из схрона привез из Самары Берендеев.
Второй эпизод — убийство 25-летнего Марса Гиматова, члена банды самого Курицина. В апреле 2003 года, когда Курицин уже находился в СИЗО, он, опасаясь, что Гиматов может дать показания против него, организовал через Француза расправу. Берендеев, Зубарев и водитель Француза выманили Гиматова из дома, вывезли в лес и убили ножом. Тело обезглавили и сожгли.
По версии следствия, оба убийства были совершены организованной группой. Наказание по этим статьям — вплоть до пожизненного лишения свободы.
Что дальше.
Дело Курицина и Берендеева будет рассматриваться заново в Приволжском районном суде Казани, но уже в новом составе и, вероятно, с другими присяжными. Берендеев останется под запретом определенных действий, Курицин продолжит находиться в СИЗО, где, по его словам, условия гораздо комфортнее, чем в колонии для пожизненно осужденных.
Для прокуратуры принципиально важно добиться обвинительного приговора, чтобы закрыть многолетние «висяки». Адвокаты же намерены вновь оспаривать доказательства, построенные главным образом на показаниях самого Курицина — человека, уже осужденного пожизненно и, по мнению защиты, заинтересованного в оговоре других.
Чем закончится эта эпопея, станет ясно не раньше чем через несколько месяцев. Но уже сейчас ясно одно: «птичья бригада» еще не допела свои кровавые песни.