Птичья бригада. Верховный суд РТ отменил оправдание лидера ОПГ «Курицинские»

Самое неожиданное произошло в зале заседания Верховного суда. Сам Курицин, участвовавший по видеосвязи из СИЗО, поддержал апелляцию прокуратуры и попросил отменить оправдательный приговор. Причина — нарушение его права на защиту. «Мне не дали допросить прямого свидетеля, не дали подготовиться к прениям с адвокатом, дали всего 20 минут», — заявил он. Формально Курицин уже отбывает пожизненное наказание за другие преступления (в 2012 году его осудили за бандитизм и серию убийств). Пересмотр этого дела дает ему возможность оставаться в следственном изоляторе, а не в колонии особого режима, что, по мнению наблюдателей, и стало истинной причиной его просьбы.