В Ростовской области задержали подозреваемых в вооруженном нападении

В Ростовской области задержали двоих мужчин, подозреваемых в вооруженном нападении на хозяина частного дома. Об этом рассказали в пресс-службе донского главка МВД.
Преступление совершили вечером 24 января 2026 года в хуторе Синяпкин. По данным следствия, сообщники проникли в жилище и начали угрожать хозяину предметом, похожим на пистолет, а потом набросились на него с кулаками. В итоге грабители украли имущество на сумму около 1,7 млн рублей.
После вмешательства полиции подозреваемых нашли, ими оказались мужчины 56 и 58 лет. Одного задержали в другом регионе, другого — дома.
Во время обысков изъяли часть похищенных денег — 375 тысяч рублей, мобильный телефон, нож и пистолет, а также элементы транспорта, которым пользовались во время преступления. Возбуждено дело по статье «Разбой» (ч. 4 ст. 162 УК РФ). Подозреваемых взяли под стражу. Следствие продолжается.
