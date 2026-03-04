В Ростовской области задержали подозреваемых в вооруженном нападении

Преступление совершили вечером 24 января 2026 года в хуторе Синяпкин. По данным следствия, сообщники проникли в жилище и начали угрожать хозяину предметом, похожим на пистолет, а потом набросились на него с кулаками. В итоге грабители украли имущество на сумму около 1,7 млн рублей.