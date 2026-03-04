В Ростове жителя Бердянска осудили за призывы к экстремизму и терроризму

Южный окружной военный суд признал мужчину виновным по двум уголовным статьям (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ и ч. 2 ст. 280 УК РФ). Подсудимый получил шесть лет колонии общего режима. Кроме того, ему запретили в течение трех лет заниматься администрированием сайтов, страниц, форумов, чатов и групп в соцсетях. Приговор пока не вступил в законную силу.