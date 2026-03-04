Ричмонд
В Ростове жителя Бердянска осудили за призывы к экстремизму и терроризму

Житель Бердянска получил в Ростове шесть лет колонии за экстремизим в Интернете.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону 39-летнего жителя Бердянска Запорожской области осудили за призывы в Интернете к экстремизму и терроризму. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ.

По данным ведомства, в ноябре 2023 года гражданин Украины, реагируя на статью о применении ракетного вооружения, оставил со своей личной страницы комментарии с призывом к насильственным действиям в отношении населения России.

Южный окружной военный суд признал мужчину виновным по двум уголовным статьям (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ и ч. 2 ст. 280 УК РФ). Подсудимый получил шесть лет колонии общего режима. Кроме того, ему запретили в течение трех лет заниматься администрированием сайтов, страниц, форумов, чатов и групп в соцсетях. Приговор пока не вступил в законную силу.

