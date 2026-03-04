СМИ: Иран нанес серьезный ущерб военной инфраструктуре США по всему Ближнему Востоку

Цель удара Ирана, нанесенного в 160 километрах к востоку от авиабазы Аль-Дафра в ОАЭ, менее ясна, пишет NYT. На спутниковых снимках видны сильные повреждения зданий и ангаров, расположенных на территории размером с футбольное поле. Судя по снимках, сделанным в предыдущие годы, там были размещены спутниковые тарелки и антенны. Но неизвестно, были ли они все еще там, когда в минувшие выходные Иран нанес свои удары.