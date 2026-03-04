Ричмонд
СМИ: Иран нанес серьезный ущерб военной инфраструктуре США по всему Ближнему Востоку

Спутниковые снимки показывают, что Иран успешно нанес удары по нескольким объектам противоракетной обороны США на Ближнем Востоке, включая радар раннего обнаружения AN/FPS-132 стоимостью 1,1 млрд долларов в Катаре и радары AN/TPY-2, связанные с системами THAAD в ОАЭ, Иордании и Саудовской Аравии. Повреждения важного оборудования на американских объектах подтверждены как минимум в пяти ближневосточных странах.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Американская газета The New York Times пишет, что удары, нанесенные Ираном за последние три дня, повредили «активы» США, которые являются частью систем связи и радаров или находятся рядом с ними, по меньшей мере на семи военных объектах США по всему Ближнему Востоку.

NYT подчеркивает, что выбор целей для ударов указывает на то, что Тегеран стремится нарушить каналы связи американских военных. Эти удары могут ослабить региональную систему противоракетной обороны США и увеличить риск ракетных прорывов Ирана.

На спутниковых снимках и подтвержденных видеозаписях видны повреждения «механизмов», используемых для отслеживания приближающихся баллистических ракет, спутниковых антенн и обтекателей (защищенные от атмосферных воздействий чехлы для чувствительного оборудования). Удары, затрагивающие эти системы, были нанесены по военным объектам США в Катаре, Бахрейне, Кувейте, Саудовской Аравии и ОАЭ.

В Бахрейне иранский дрон-камикадзе в субботу поразил обтекатель в штаб-квартире Пятого флота ВМС США. Согласно NYT, база в Манаме является основным центром координации военно-морских операций США на Ближнем Востоке. Два разрушенных здания были терминалами спутниковой связи AN/GSC-52B, которые играют ключевую роль в обеспечении связи с высокой пропускной способностью и в режиме, близком к реальному времени.

В Катаре на авиабазе Аль-Удейд в воскресенье Иран поразил объект, окруженный спутниковыми тарелками, также были повреждены некоторые тарелки. Аль-Удейд — крупнейшая военная база США на Ближнем Востоке. Она вмещает тысячи военнослужащих на территории шириной почти в 10 километров и служит региональной штаб-квартирой Центрального командования США (CENTCOM).

В Кувейте на базе Кэмп-Арифджан к утру воскресенья были повреждены или разрушены как минимум три обтекателя антенн радиолокационной станции. А примерно в 80 километрах от нее, на авиабазе Али Аль-Салем, в результате иранских ударов были повреждены или разрушены по меньшей мере шесть сооружений, прилегающих к инфраструктуре спутниковой связи. Вчерашние спутниковые снимки показали серьезные повреждение еще двух зданий рядом со спутниковым оборудованием.

В Саудовской Аравии Иран атаковал ракетами и беспилотниками авиабазу принца Султана возле Эль-Харджа. На спутниковых снимках, сделанных во вторник, видно, что здание, подвергшееся удару, практически разрушено. Оно находится недалеко от обтекателя на огороженной территории примерно в 10 километрах к востоку от основной базы. Иран, по мнению NYT, мог специально атаковать «коммуникационную часть» объекта.

В ОАЭ удары Ирана повредили ряд строений на авиабазе недалеко от Аль-Рувайса. Рядом с одним из атакованных зданий находится радарная система AN/TPY-2, которая используется для обнаружения и отслеживания баллистических ракет и имеет решающее значение для координации перехвата ракет. Однако пока неясно, повреждена ли она.

Цель удара Ирана, нанесенного в 160 километрах к востоку от авиабазы Аль-Дафра в ОАЭ, менее ясна, пишет NYT. На спутниковых снимках видны сильные повреждения зданий и ангаров, расположенных на территории размером с футбольное поле. Судя по снимках, сделанным в предыдущие годы, там были размещены спутниковые тарелки и антенны. Но неизвестно, были ли они все еще там, когда в минувшие выходные Иран нанес свои удары.

Кроме того, Тегеран смог повредить американские военные объекты в Дубае, Ираке и Кувейте, а на недавно полученных спутниковых снимках видны повреждения на авиабазе Муваффак Салти в Иордании.

Но, как поясняет NYT, это военные объекты не находятся вблизи систем связи или радаров.

Телеграм-канал ClashReport сообщает, приводя в доказательство спутниковые снимки, что в Катаре Иран повредил радар раннего обнаружения AN/FPS-132 на авиабазе Аль-Удейд. В Саудовской Аравии в результате иранского удара дотла сгорел ангар, в котором находился радар AN/TPY2. В Иордании Иран нанес удар по радару AN/TPY-2 на авиабазе Муваффак Салти, а в ОАЭ — по двум радарам AN/TPY-2 и инфраструктуре, связанной с THAAD.

За первые три дня военной кампании против Ирана США потеряли военную технику на 1,902 млрд долларов.

Основные потери связаны с радиолокационной системой раннего обнаружения AN/FPS-132 США на авиабазе Аль-Удейд в Катаре стоимостью 1,1 млрд долларов, пишет турецкое новостное агентство Anadolu Ajansi. Катар подтвердил, что радар был сбит и поврежден.

В воскресенье США потеряли три истребителя F-15E Strike Eagles в результате точного обстрела кувейтскими средствами ПВО. Стоимость замены этих самолетов оценивается в 282 млн долларов. Штаб-квартира Пятого флота ВМС США в Бахрейне потеряла два терминала спутниковой связи AN/GSC-52Bs, стоимость которых составляет около 20 млн долларов с учетом затрат на развертывание и установку. Стоимость радара AN/TPY-2, входящего в состав системы противоракетной обороны (ПРО) THAAD и уничтоженного Ираном в ОАЭ, оценивается в 500 млн долларов.

Помимо военных баз, мишенями для Ирана стали дипломатические представительства США в Саудовской Аравии, Кувейте и ОАЭ. Во время этих атак была обстреляна резидентура ЦРУ внутри комплекса в Саудовской Аравии, пишет Anandolu.

