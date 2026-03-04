Катафалк с гробом попал в ДТП и опрокинулся на улице Гродно, сообщили в ГАИ Гродненской области.
ДТП с катафалком, перевозившим гроб, случилось в среду, 4 марта, на проспекте Янки Купалы примерно в 09:30.
По предварительной информации, виновником аварии стал 33-летний водитель автомобиля «Рено», который выехал на перекресток на красный сигнал светофора и врезался в «Мерседес», двигавшийся на свой зеленый свет.
После столкновения катафалк под управлением 25-летнего водителя опрокинулся набок. Авария обошлась без пострадавших, но оба автомобиля получили механические повреждения.
Сотрудники ГАИ составили административный протокол на водителя легковушки: теперь мужчине грозит штраф в размере от 5 до 20 базовых величин (на 4 марта одна базовая величина равна 45 рублям). Также его могут лишить прав на срок до двух лет.
Ранее мы сообщали, что женщина-водитель и ее малолетний сын погибли в ДТП с фурой под Речицей.
А еще ГАИ раскрыла детали ДТП в центре Минска, где автомобиль BMW вылетел на остановку.
Кроме того, мы сообщали, что продукция четырех предприятий Беларуси попала под усиленный контроль в России.