Отказалась забирать внуков. Сын выбросил из окна родную мать

В городе Стерлитамаке пойдет под суд сын, который выбросил из окна родную мать. Все потому, что та отказалась брать под опеку его детей: их изъяли и поместили в приют. Теперь у внуков нет бабушки, а отцу грозит до 15 лет лишения свободы. Подробности — в материале ufa.aif.ru.
Говорил, что выпрыгнула сама.
Шокирующая история произошла в общежитии на ул. Худайбердина. Географически это центр Стерлитамака: неподалеку расположен крупнейший в городе торговый центр, с другой стороны в паре кварталов — кинотеатр. Само общежитие — девятиэтажка 1970-х годов постройки. Как жилье она морально устарела: многие владельцы комнат пытаются их продать. Да и контингент жильцов вызывает вопросы. В последние годы то пожар в комнате случится, то девушка из окна выпрыгнет, рассказывают местные жители.
Трагедия в семье Талгатовых (имена и фамилии изменены) произошла 30 ноября 2025 года. В тот день родственники устроили в комнате на шестом этаже застолье со спиртным. Подвыпивший сын Рустам стал просить мать Фанию оформить опеку: его сына и дочь за несколько дней до этого изъяли у их матери и поместили в приют. Но бабушка стала отказываться. Слово за слово начали ругаться, посыпались оскорбления. В какой-то момент сын вскипел, схватил 60-летнюю мать, поднял ее и выбросил из окна! Она скончалась на месте.
Когда приехали скорая, правоохранители, 39-летний Рустам не сразу признался в том, что совершил такой жуткий поступок. Сначала он говорил, что мать выпрыгнула из окна сама.
Оба пьющие.
Как сообщили в Следственном комитете по Башкирии, Рустаму Талгатову предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 105 («Убийство»). Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.
«В ходе следствия была собрана достаточная доказательственная база, подтверждающая умышленный характер действий фигуранта, — прокомментировали в СК по региону. — Проведены необходимые судебные экспертизы, осмотры места происшествия и допросы свидетелей. Под тяжестью собранных доказательств мужчина признал вину в содеянном».
Судя по всему, отношения у матери с сыном уже давно были плохие. В социальных сетях они даже не подписаны друг на друга. А знакомые рассказывают, что оба злоупотребляли спиртным.
«Воспитываешь, а потом тебя в окно!».
Новость о преступлении и предстоящем суде вызвала неоднозначную реакцию пользователей. Кто-то жалеет мать и осуждает сына, другие уверены, что женщина сама виновата, допустив непоправимые ошибки в воспитании своего ребенка. Третьим вообще не жалко ни отца, ни мать — пить меньше надо было, уверены они.
«Растишь, растишь, а потом, как ненужную тряпку, в окно тебя».
«Из сына вырос свин!».
«В 60 лет какая опека! Нашел что требовать!».
«Хорошо устроился, посадят — его кормить там будут, кварплаты нет, дети в интернате, выйдет — будет искать детей, чтобы дальше его кормили».
«Даже если оба пили, все равно она мать, в голове не укладывается, как такое можно совершить».
«Мама ему жизнь подарила, кормила, одевала, воспитывала, а он так с ней поступил!».
«Мать так воспитала сына, здесь они оба виноваты».
«Сказала бы она: хорошо, завтра поговорим. Ведь пьяный человек поймёт что ли, так что сама только и виновата, если такого урода вырастила».
«Допились! Не жалко от слова совсем!».
То ребенка, то мать.
Роковое совпадение это или нет, но в Башкирии прошлой осенью произошла еще одна похожая трагедия. В Уфе 34-летний Андрей сбросил с балкона четвертого этажа свою трехлетнюю дочь Полину. Девочка попалась под руку обезумевшему отцу. Внезапно он стал скидывать вниз разные вещи и не увидел разницы между хламом и живым ребенком. Малышку в груде мусора под балконом обнаружили очевидцы. К счастью она выжила: врачи диагностировали серьезную черепно-мозговую травму и многочисленные телесные повреждения. Через несколько дней Полина пришла в себя и стала поправляться. После лечения в Москве она вновь начала говорить, играть, ходить с поддержкой мамы. Медики делают все возможное, чтобы улучшить качество жизни девочки.
Отца Полины сразу задержали, но он вел себя неадекватно, поэтому его отправили на принудительное лечение. В начале февраля на суде это уже был другой человек: он сказал, что осознает, что случилось, и попросил о дочки прощения. Суд признал его невменяемым и отправил на лечение. Согласно заключению экспертизы, мужчина страдает хроническим психическим расстройством.
Для Рустама из Стерлитамака, история, судя по всему, так не закончится: даже если он был пьян, то вполне здоров. Статья «Убийство» предусматривает наказание от 6 до 15 лет лишения свободы.