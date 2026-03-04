Отказалась забирать внуков. Сын выбросил из окна родную мать

Роковое совпадение это или нет, но в Башкирии прошлой осенью произошла еще одна похожая трагедия. В Уфе 34-летний Андрей сбросил с балкона четвертого этажа свою трехлетнюю дочь Полину. Девочка попалась под руку обезумевшему отцу. Внезапно он стал скидывать вниз разные вещи и не увидел разницы между хламом и живым ребенком. Малышку в груде мусора под балконом обнаружили очевидцы. К счастью она выжила: врачи диагностировали серьезную черепно-мозговую травму и многочисленные телесные повреждения. Через несколько дней Полина пришла в себя и стала поправляться. После лечения в Москве она вновь начала говорить, играть, ходить с поддержкой мамы. Медики делают все возможное, чтобы улучшить качество жизни девочки.