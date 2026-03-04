Ричмонд
Из-за атаки беспилотников в Брянской области погиб мирный житель

Украинские войска атаковали беспилотниками село Азаровка Стародубского муниципального округа, сообщает губератор Брянской области Александр Богомаз.

Источник: РИА "Новости"

В результате атаки погиб мирный житель.

«Украинские террористы атаковали с помощью дронов — камикадзе село Азаровка Стародубского муниципального округа», — следует из сообщения. Губернатор пообещал оказать всю необходимую помощь родным погибшего, а также выразил им свои соболезнования. На месте работают оперативные и экстренные службы.

Утром 4 марта дроны-камикадзе атаковали электропоезд в селе Суземка Брянской области. В результате действий ВСУ пострадала кабина машиниста, однако движение поездов не нарушилось.