Из-за атаки беспилотников в Брянской области погиб мирный житель

«Украинские террористы атаковали с помощью дронов — камикадзе село Азаровка Стародубского муниципального округа», — следует из сообщения. Губернатор пообещал оказать всю необходимую помощь родным погибшего, а также выразил им свои соболезнования. На месте работают оперативные и экстренные службы.