В Уфе бездомные собаки напали на прохожую на улице Карьерной

В Уфе на улице Карьерной стая бродячих собак напала на женщину. Информацию подтвердили в городской администрации ГорОбзор.ру. По данным интернет-портала, агрессивные животные искусали пострадавшей ногу, которую доставили в травмпункт, где ей оказали медицинскую помощь.
Подрядная организация, занимающаяся отловом безнадзорных животных, оперативно выехала на место и поймала двух собак. В мэрии заверили, что ситуацию держат на контроле и планируют провести дополнительные рейды на этой территории.
Жителям напомнили, как сообщать о бродячих животных: можно звонить диспетчеру по номеру +7 (965) 660−01−08, на единый номер 112, в администрацию своего района или в ситуационный центр Единой дежурно-диспетчерской службы Уфы по телефону +7 (347) 277−0−911 (добавочный 3).
