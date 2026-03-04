Ричмонд
+6°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Волгограде школьник-курьер похитил у пенсионера 22 золотых слитка

В Волгограде 16-летний школьник похитил у пенсионера 22 золотых слитка на 4 млн рублей. Подросток работал курьером на телефонных аферистов и уже во всем признался. Его старший подельник также задержан.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Полицейские задержали 16-летнего школьника и его 19-летнего приятеля, которые оказались курьерами телефонных мошенников. Юноши похитили у 72-летнего пенсионера 22 золотых слитка общей стоимостью около 4 миллионов рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Волгоградской области.

Инцидент произошел в декабре прошлого года. Пожилому мужчине позвонили неизвестные, представившиеся сотрудниками правоохранительных органов. Они напугали пенсионера сообщением о том, что с его счета якобы пытаются списать 700 тысяч рублей на «финансирование недружественного государства».

В ходе разговора аферисты узнали, что пенсионер хранит дома драгоценные металлы. Под предлогом проверки «легальности» золота они убедили мужчину передать его двум молодым людям, которые приедут к нему домой.

Оперативникам уголовного розыска удалось выйти на след курьеров. 16-летнего подростка задержали по месту жительства в городе Азове Ростовской области. Его 19-летний сообщник был задержан днем ранее в Ставропольском крае за совершение аналогичных преступлений.

На допросе школьник рассказал, что действовал по заданию «куратора». Вместе с приятелем он приехал в Волгоград, забрал слитки, а затем спрятал похищенное в тайнике в Азове. За это им заплатили небольшую сумму, которую они также забрали из другого схрона.

В настоящее время несовершеннолетнему фигуранту избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, его старший подельник заключен под стражу в Ставрополе. Расследование уголовного дела продолжается, полиция устанавливает организаторов преступной схемы.