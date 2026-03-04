В Волгограде школьник-курьер похитил у пенсионера 22 золотых слитка

Полицейские задержали 16-летнего школьника и его 19-летнего приятеля, которые оказались курьерами телефонных мошенников. Юноши похитили у 72-летнего пенсионера 22 золотых слитка общей стоимостью около 4 миллионов рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Волгоградской области.
Инцидент произошел в декабре прошлого года. Пожилому мужчине позвонили неизвестные, представившиеся сотрудниками правоохранительных органов. Они напугали пенсионера сообщением о том, что с его счета якобы пытаются списать 700 тысяч рублей на «финансирование недружественного государства».
В ходе разговора аферисты узнали, что пенсионер хранит дома драгоценные металлы. Под предлогом проверки «легальности» золота они убедили мужчину передать его двум молодым людям, которые приедут к нему домой.
Оперативникам уголовного розыска удалось выйти на след курьеров. 16-летнего подростка задержали по месту жительства в городе Азове Ростовской области. Его 19-летний сообщник был задержан днем ранее в Ставропольском крае за совершение аналогичных преступлений.
На допросе школьник рассказал, что действовал по заданию «куратора». Вместе с приятелем он приехал в Волгоград, забрал слитки, а затем спрятал похищенное в тайнике в Азове. За это им заплатили небольшую сумму, которую они также забрали из другого схрона.
В настоящее время несовершеннолетнему фигуранту избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, его старший подельник заключен под стражу в Ставрополе. Расследование уголовного дела продолжается, полиция устанавливает организаторов преступной схемы.