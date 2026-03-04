В Волгограде школьник-курьер похитил у пенсионера 22 золотых слитка

На допросе школьник рассказал, что действовал по заданию «куратора». Вместе с приятелем он приехал в Волгоград, забрал слитки, а затем спрятал похищенное в тайнике в Азове. За это им заплатили небольшую сумму, которую они также забрали из другого схрона.