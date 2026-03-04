Ричмонд
Жителя Батайска будут судить за покушение на убийство в новогоднюю ночь

Напал из ревности: в Батайске 45-летнего мужчину будут судить за покушение на убийство.

Источник: Комсомольская правда

В Батайске перед судом предстанет 45-летний мужчина, обвиняемый в попытке убийства в новогоднюю ночь. Об этом после завершения следствия рассказали в пресс-службе СУ СК России по Ростовской области.

По версии следствия, конфликт произошел на почве ревности в одной из квартир дома на улице Луначарского. Мужчина сватил туристический нож и напал на 40-летнюю женщину, ее спасла мать, вовремя вмешавшись в ситуацию. Пострадавшей потребовалась медицинская помощь.

Уголовное дело было возбуждено по статье о покушении на убийство (ч. 3 ст. 30 УК РФ, ч. 1 ст. 105 УК РФ). Подозреваемого взяли под стражу, теперь он ждет суда.

Напомним, ранее жителя города Гуково заподозрили в убийстве 45-летней матери-одиночки.

