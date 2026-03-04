Жителя Батайска будут судить за покушение на убийство в новогоднюю ночь

По версии следствия, конфликт произошел на почве ревности в одной из квартир дома на улице Луначарского. Мужчина сватил туристический нож и напал на 40-летнюю женщину, ее спасла мать, вовремя вмешавшись в ситуацию. Пострадавшей потребовалась медицинская помощь.