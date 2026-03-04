Ричмонд
Число жертв операции США и Израиля в Иране превысило тысячу человек

ТЕГЕРАН, 4 мар — РИА Новости. Число жертв ударов США и Израиля в Иране возросло до 1045, сообщило агентство Tasnim со ссылкой на фонд по делам мучеников и ветеранов Ирана.

Источник: AP 2024

Ранее сообщалось о 787 погибших.

«Число похороненных мучеников, погибших в результате этих жестоких действий, к настоящему моменту составляет 1045 человек», — говорится в сообщении.

