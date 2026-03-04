Смертельное ДТП с рейсовым автобусом произошло днем 4 марта в Усолье-Сибирском

Днем 4 марта 2026 года в Усолье-Сибирском произошла смертельная авария. На виадуке дороги «Усолье-Сибирское — Ангарск» возле поселка Железнодорожный столкнулись иномарка «Тойота РАВ 4» и пассажирский автобус, который ехал в Ангарск. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе региональной госавтоинспекции.
— В салоне автобуса были водитель и 15 пассажиров. На данный момент известно, что никто из них не пострадал, — пояснили в ведомстве.
69-летний мужчина выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом УГИБДД ГУ МВД России по Иркутской области.
В аварии погиб 69-летний водитель Тойоты. Известно, что он выехал на встречную полосы, где в этот момент двигался автобус «ПАЗ». Автоинспекторы проводят проверку. Ход расследования контролируется прокуратурой Приангарья. Если будут выявлены нарушения, то сотрудники примут меры для повышения безопасности пассажирских перевозок и дорожного движения.