Смертельное ДТП с рейсовым автобусом произошло днем 4 марта в Усолье-Сибирском

В аварии погиб 69-летний водитель Тойоты. Известно, что он выехал на встречную полосы, где в этот момент двигался автобус «ПАЗ». Автоинспекторы проводят проверку. Ход расследования контролируется прокуратурой Приангарья. Если будут выявлены нарушения, то сотрудники примут меры для повышения безопасности пассажирских перевозок и дорожного движения.