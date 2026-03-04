Ричмонд
WSJ: Израиль уничтожает иранских силовиков для подготовки восстания в стране

Израиль наносит удары по сотрудникам и учреждениям в Иране, ответственным за внутреннюю безопасность. Так Тель-Авив и Вашингтон рассчитывают «расчистить путь» для восстания с целью свержения действующего иранского правительства, пишет американская газета The Wall Street Journal.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

В статье говорится, что Израиль за первые три дня военной операции атаковал штаб-квартиру специального подразделения иранского полицейского командования «Фарадж», высокопоставленных сотрудников иранской и разведки, а также членов военизированных формирований «Басидж». США, в свою очередь, нанесли удары по некоторым службам внутренней безопасности, включая штаб-квартиру Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в Тегеране.

Тель-Авив и Вашингтон назвали сотрудников этих подразделений «главными виновниками кровавых репрессий» в отношении антиправительственных демонстрантов в Иране.

WSJ отмечает, что ни Израиль, ни США не скрывают, что стремятся нанести достаточный ущерб Ирану с воздуха, чтобы иранцы «на земле могли взять власть в свои руки».

Они пытаются подтолкнуть к восстанию оппозиционные группы, готовые взяться за оружие, чтобы свергнуть режим. Речь, например, идет о курдских группировках в Иране и в соседнем Ираке, которые Вашингтон надеется превратить в свои «сухопутные войска».

Но, как подчеркивает WSJ, сделать это будет не просто. «Эта ставка не опирается на четкую историческую модель. Она также игнорирует устойчивость таких укоренившихся авторитарных систем, как в Иране», — пояснил Али Ваез, директор иранского проекта в Международной кризисной группе (ICG).

Более того, иностранное военное вмешательство, напротив, может способствовать росту популярности «Басидж» и КСИР, особенно учитывая продолжающийся рост числа жертв среди гражданского населения в Иране.

Трамп же рассчитывает на массовое предательство сотрудников иранских сил безопасности. В воскресенье он обратился к иранским силовикам с призывом дезертировать и заявил, что якобы «тысячи людей» уже обратились к правительству США: «Я призываю КСИР, иранских военных, полицию сложить оружие и получить полную неприкосновенность или готовиться к неминуемой смерти».

