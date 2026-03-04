WSJ: Израиль уничтожает иранских силовиков для подготовки восстания в стране

В статье говорится, что Израиль за первые три дня военной операции атаковал штаб-квартиру специального подразделения иранского полицейского командования «Фарадж», высокопоставленных сотрудников иранской и разведки, а также членов военизированных формирований «Басидж». США, в свою очередь, нанесли удары по некоторым службам внутренней безопасности, включая штаб-квартиру Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в Тегеране.
Тель-Авив и Вашингтон назвали сотрудников этих подразделений «главными виновниками кровавых репрессий» в отношении антиправительственных демонстрантов в Иране.
Они пытаются подтолкнуть к восстанию оппозиционные группы, готовые взяться за оружие, чтобы свергнуть режим. Речь, например, идет о курдских группировках в Иране и в соседнем Ираке, которые Вашингтон надеется превратить в свои «сухопутные войска».
Но, как подчеркивает WSJ, сделать это будет не просто. «Эта ставка не опирается на четкую историческую модель. Она также игнорирует устойчивость таких укоренившихся авторитарных систем, как в Иране», — пояснил Али Ваез, директор иранского проекта в Международной кризисной группе (ICG).
Трамп же рассчитывает на массовое предательство сотрудников иранских сил безопасности. В воскресенье он обратился к иранским силовикам с призывом дезертировать и заявил, что якобы «тысячи людей» уже обратились к правительству США: «Я призываю КСИР, иранских военных, полицию сложить оружие и получить полную неприкосновенность или готовиться к неминуемой смерти».