Мужчина из Иркутска взял кредит в банке и перевел мошенникам более 4 млн рублей

Мужчина взял кредит в банке, занял деньги у матери и под диктовку переводил их через приложение. Но этого аферистам было мало и они потребовали «комиссию» за возврат средств — после очередного перевода связь с ними прервалась. Таким образом сибиряк потерял более 4 миллионов рублей. Полицейские завели уголовное дело.