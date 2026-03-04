Ричмонд
Мужчина из Иркутска взял кредит в банке и перевел мошенникам более 4 млн рублей

Аферисты заявили, что на имя мужчины незаконно оформлены 14 кредитов.

Источник: Комсомольская правда

В Иркутске 23 летний мужчина стал жертвой телефонных мошенников. Как сообщили КП-Иркутск в полиции, сибиряку позвонил якобы сотрудник налоговой службы и сказал, что у мужчины есть задолженности. Чтобы «записаться на приём», потерпевший назвал код из сообщения, тем самым предоставил аферистам доступ к своим данным.

— Далее мошенники заявили, что на имя мужчины незаконно оформлены 14 кредитов, и убедили его «аннулировать» их путём перевода денег на «безопасный счёт», — уточнили в ГУ МВД России Приангарья.

Мужчина взял кредит в банке, занял деньги у матери и под диктовку переводил их через приложение. Но этого аферистам было мало и они потребовали «комиссию» за возврат средств — после очередного перевода связь с ними прервалась. Таким образом сибиряк потерял более 4 миллионов рублей. Полицейские завели уголовное дело.