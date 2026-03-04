В Уфе школьница неудачно спрыгнула с крыши гаража на забор

На улице Революционной в Уфе девочка-подросток попыталась спрыгнуть с крыши гаража, но трюк закончился травмами. Школьница повисла на заборе, наткнувшись на острые металлические штыри. Очевидцы происшествия сразу вызвали спасателей и медиков.
Сотрудники поисково-спасательного отряда управления гражданской защиты оперативно сняли пострадавшую с ограждения и передали бригаде скорой помощи. Девочку доставили в больницу, сообщили в пресс-службе ведомства.
