Ричмонд
+14°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Под Пермью мусоровоз вытащил пассажирский автобус из сугроба

Транспорт забуксовал на повороте.

Источник: Региональный оператор АО «ПРО ТКО»

Мусоровоз вытащил автобус из сугроба на дороге под Пермью, сообщает АО ПРО ТКО.

Утром 4 марта в деревне Песьянке маршрутный автобус вышел на линию, но забуксовал на повороте и съехал в сугроб.

На помощь пришёл водитель мусоровоза ПРО ТКО. Он взял автобус на буксир и вытащил его из снега.

«Благодаря Дмитрию Кучеву автобус благополучно вышел на линию, а люди, ожидающие этот утренний рейс, не мёрзли на остановках, а вовремя добрались на работу, в школу и детские сады», — рассказали в пресс-службе регоператора.

После того, как автобус достали из сугроба, оба водителя отправились по своим маршрутам.

Напомним, ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, что в Перми работают несколько точек приёма старой резины. В ПРО ТКО уточнили, что все покрышки пойдут на переработку.