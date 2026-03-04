Под Пермью мусоровоз вытащил пассажирский автобус из сугроба

Мусоровоз вытащил автобус из сугроба на дороге под Пермью, сообщает АО ПРО ТКО.
Утром 4 марта в деревне Песьянке маршрутный автобус вышел на линию, но забуксовал на повороте и съехал в сугроб.
На помощь пришёл водитель мусоровоза ПРО ТКО. Он взял автобус на буксир и вытащил его из снега.
«Благодаря Дмитрию Кучеву автобус благополучно вышел на линию, а люди, ожидающие этот утренний рейс, не мёрзли на остановках, а вовремя добрались на работу, в школу и детские сады», — рассказали в пресс-службе регоператора.
После того, как автобус достали из сугроба, оба водителя отправились по своим маршрутам.
Напомним, ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, что в Перми работают несколько точек приёма старой резины. В ПРО ТКО уточнили, что все покрышки пойдут на переработку.