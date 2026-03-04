Под Краснодаром нашли обломки БПЛА

«В поселке Знаменском Краснодара обнаружили обломки БПЛА. По предварительной информации, пострадавших нет, повреждений инфраструктуры и жилых домов также нет. На месте работают специальные и оперативные службы», — говорится в сообщении.
В среду в Краснодарском крае объявили беспилотную опасность.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше