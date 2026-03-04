Ричмонд
Под Краснодаром нашли обломки БПЛА

КРАСНОДАР, 4 мар — РИА Новости. Обломки БПЛА нашли в поселке Знаменском Краснодара, повреждений не обнаружено, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

Источник: © РИА Новости

«В поселке Знаменском Краснодара обнаружили обломки БПЛА. По предварительной информации, пострадавших нет, повреждений инфраструктуры и жилых домов также нет. На месте работают специальные и оперативные службы», — говорится в сообщении.

В среду в Краснодарском крае объявили беспилотную опасность.

