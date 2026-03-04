Житель Северобайкальска осужден за незаконный вылов 30 хвостов омуля. В ноябре 2025 года 59-летний мужчина отправился за добычей на реку Кивера с рыболовной сетью. Его не смутил действующий запретный нерестовый период. Об этом КП-Иркутск стало известно от пресс-службы Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.