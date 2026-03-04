Ричмонд
Житель Северобайкальска осужден за незаконный вылов 30 хвостов омуля

Их стоимость оценили примерно в 220 тысяч рублей.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Житель Северобайкальска осужден за незаконный вылов 30 хвостов омуля. В ноябре 2025 года 59-летний мужчина отправился за добычей на реку Кивера с рыболовной сетью. Его не смутил действующий запретный нерестовый период. Об этом КП-Иркутск стало известно от пресс-службы Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

— Тогда рыбак выловил 30 хвостов байкальского омуля. Их стоимость оценили примерно в 220 тысяч рублей, — сообщили в ведомстве.

За то, что браконьер нарушил закон по статье «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов», суд назначил ему наказание в виде 350 часов обязательных работ. Орудие преступления конфисковали. Суд также обязал осужденного выплатить деньги за ущерб, который он причинил государству.

Ранее КП-Иркутск рассказывала о сибиряке, который 51 день выживал на поле боя под атакой беспилотников, а попав в госпиталь, встретил там любовь. Подробнее об этом — в материале.