ПВО уничтожила 76 украинских беспилотников над Россией

МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Средства ПВО с 8.00 мск до 16.00 мск перехватили и уничтожили 76 украинских беспилотников над российскими регионами, сообщило в среду Минобороны России.

Источник: © РИА Новости

«Четвертого марта в период с 8.00 мск до 16.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 76 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — следует из сообщения министерства.

МО уточнило, что 27 БПЛА перехватили и уничтожили над территорией Крыма, 16 БПЛА — над акваторией Азовского моря, 14 БПЛА — над территорией Краснодарского края, девять БПЛА — над территорией Белгородской области, три БПЛА — над акваторией Черного моря, два БПЛА — над территорией Калужской области, два БПЛА — над территорией Кировской области, два БПЛА — над территорией Курской области, один БПЛА — над территорией Республики Марий Эл.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
