ПВО уничтожила 76 украинских беспилотников над Россией

«Четвертого марта в период с 8.00 мск до 16.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 76 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — следует из сообщения министерства.
МО уточнило, что 27 БПЛА перехватили и уничтожили над территорией Крыма, 16 БПЛА — над акваторией Азовского моря, 14 БПЛА — над территорией Краснодарского края, девять БПЛА — над территорией Белгородской области, три БПЛА — над акваторией Черного моря, два БПЛА — над территорией Калужской области, два БПЛА — над территорией Кировской области, два БПЛА — над территорией Курской области, один БПЛА — над территорией Республики Марий Эл.