Мэрия Уфы рассказала, кому из пенсионеров не нужно платить налоги

В связи с пенсионной реформой те же права получили предпенсионеры — женщины с 55 лет и мужчины с 60 лет. В большинстве случаев льготы предоставляют без заявления, автоматически. Но есть исключения: военные пенсионеры, получатели пенсии по потере кормильца, инвалидности и некоторые другие категории, кому пенсию назначили в 2025 году, должны до 30 апреля 2026 года подать заявление в налоговую.