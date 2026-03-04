Мэрия Уфы рассказала, кому из пенсионеров не нужно платить налоги

Администрация Уфы напомнила жителям о налоговых льготах для пенсионеров и предпенсионеров. Освобождение от уплаты налога на имущество положено на один объект каждого вида: жилой дом или его часть, квартиру или ее часть, комнату, гараж или машино-место.
По земельному налогу пенсионеры могут воспользоваться вычетом, равным кадастровой стоимости шести соток. Если участок шесть соток или меньше, налог платить не нужно. Если земля больше, например десять соток, налог рассчитают только за оставшиеся четыре сотки.
Транспортный налог для пенсионеров в Башкирии не отменен — льгот по нему нет.
В связи с пенсионной реформой те же права получили предпенсионеры — женщины с 55 лет и мужчины с 60 лет. В большинстве случаев льготы предоставляют без заявления, автоматически. Но есть исключения: военные пенсионеры, получатели пенсии по потере кормильца, инвалидности и некоторые другие категории, кому пенсию назначили в 2025 году, должны до 30 апреля 2026 года подать заявление в налоговую.
