В Магнитогорске пьяный водитель сбил двух подростков на пешеходном переходе

В Магнитогорске пьяный водитель сбил двух школьников на пешеходном переходе.

Источник: © РИА Новости

ЧЕЛЯБИНСК, 4 мар — РИА Новости. Пьяный водитель на «Лада Гранте» в Магнитогорске сбил двух школьников, переходивших дорогу по пешеходному переходу, они получили травмы, сообщила пресс-служба ГАИ Челябинской области.

По данным пресс-службы, днем на Комсомольской улице в Магнитогорске 52-летний водитель автомобиля «Лада Гранта», находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения (содержание паров этанола в выдыхаемом воздухе составило 1,066 мг/л), совершил наезд на двух подростков.

«Школьники 15 и 16 лет возвращались после занятий домой и переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, расположенному напротив учебного заведения. В результате ДТП несовершеннолетние получили травмы», — говорится в сообщении.

На водителя был составлен административный материал: по части 1 статьи 12.8 КоАП РФ (управление транспортным средством в состоянии опьянения), а также вынесено определение о возбуждении дела по статье 12.18 КоАП РФ (непредоставление преимущества в движении пешеходам), отмечает пресс-служба.