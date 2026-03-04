В Башкирии могут ввести дежурные группы в детсадах для занятых родителей

Замминистра просвещения Башкирии Светлана Антипина на встрече в Курултае, посвященной демографическим проблемам, сообщила о возможном появлении в детских садах дежурных групп, которые будут работать после 19:00.
По словам чиновницы, такие группы могут открывать по запросам родителей, если стандартный график с семи утра до семи вечера им не подходит. Однако вопрос оплаты труда педагогов за дополнительные часы пока остается открытым. Антипина подчеркнула, что в каждом учреждении при необходимости смогут организовать такую группу.
Напомним, ранее президент Владимир Путин поручил правительству проработать возможность продления работы ясельных групп и детских садов до 20:00.
