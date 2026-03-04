Ричмонд
Четыре человека пострадали при ДТП с рейсовым автобусом в Бурятии

В Бурятии рейсовый автобус вылетел в кювет после удара внедорожника. Toyota Land Cruiser пошла на обгон и задела маршрутку. Четверо пассажиров получили травмы, двое из них госпитализированы с переломами.

Источник: РИА "Новости"

Утром 4 марта в Заиграевском районе Бурятии рейсовый автобус Ford Transit опрокинулся в кювет после столкновения с автомобилем Toyota Land Cruiser Prado. В результате аварии пострадали четыре человека, сообщает республиканское УМВД.

По предварительным данным, аварию спровоцировала 42-летняя женщина, управлявшая внедорожником. При выполнении обгона она допустила столкновение с автобусом, из-за чего тот съехал с проезжей части и перевернулся.

В результате ДТП травмы получили пассажиры общественного транспорта. В полиции сообщили, что в медицинское учреждение доставлены четыре человека. Водитель внедорожника от госпитализации отказалась.

В прокуратуре Бурятии уточнили, что двое из пострадавших госпитализированы с множественными переломами.

В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку, устанавливая все обстоятельства происшествия.