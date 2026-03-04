Гродненка обратилась в милицию из-за велосипеда в пледе у соседа

Инцидент произошел в конце февраля. Местный житель 1988 года рождения собирал вещи, чтобы покинуть общежитие на улице Терешковой из-за переезда к родственникам. В процессе сборов он вынес из камеры хранения детский велосипед сына и, оказавшись на улице, обратил внимание, что неподалеку стоит синий взрослый велосипед, который не был пристегнут и никем не охранялся. Мужчина не устоял перед соблазном: убедившись, что за ним никто не следит, он забрал чужое имущество и спрятал его в своей комнате. При загрузке вещей в машину он прихватил и краденый трофей, спрятав его под пледом.