Гродненка обратилась в милицию из-за велосипеда в пледе у соседа. Подробности сообщили в УВД Гродненского облисполкома.
Инцидент произошел в конце февраля. Местный житель 1988 года рождения собирал вещи, чтобы покинуть общежитие на улице Терешковой из-за переезда к родственникам. В процессе сборов он вынес из камеры хранения детский велосипед сына и, оказавшись на улице, обратил внимание, что неподалеку стоит синий взрослый велосипед, который не был пристегнут и никем не охранялся. Мужчина не устоял перед соблазном: убедившись, что за ним никто не следит, он забрал чужое имущество и спрятал его в своей комнате. При загрузке вещей в машину он прихватил и краденый трофей, спрятав его под пледом.
Однако за сборами мужчины внимательно наблюдала одна из соседок по общежитию. Ее насторожил странный предмет, завернутый в плед, из-под которого торчали колеса. Они показались ей до боли знакомыми — точно такие же были на ее собственном велосипеде. Убедившись, что ее велосипед исчез, женщина обратилась в милицию.
Сотрудники Ленинского РОВД задержали подозреваемого. Похищенное имущество вернули законной владелице, а в отношении гродненца возбудили уголовное дело по факту кражи.
