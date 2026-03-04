Ричмонд
+14°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Свердловской области убили медсестру, мать шестерых детей

Многодетная мать работала в больнице поселка Рефтинский.

Источник: Аргументы и факты

Многодетную мать убили в здании Рефтинского подразделения городской больницы Асбеста. Об этом на странице городской больницы Асбеста сообщил главный врач Игорь Брагин. Он отметил, что Викторию Блискунову, мать шестерых детей, убили не при исполнении трудовых обязанностей.

Уже понятно, что ЧП носит криминальный характер и по предварительным данным преступление совершил ее бывший муж, — написал Брагин.

По его словам, подозреваемого уже задержали, ведется следствие.

Также главврач сообщил, что руководство больницы готово оказать всю необходимую помощь родным и близким погибшей.