В Свердловской области убили медсестру, мать шестерых детей

Многодетную мать убили в здании Рефтинского подразделения городской больницы Асбеста. Об этом на странице городской больницы Асбеста сообщил главный врач Игорь Брагин. Он отметил, что Викторию Блискунову, мать шестерых детей, убили не при исполнении трудовых обязанностей.