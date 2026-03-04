В Свердловской области убили медсестру, мать шестерых детей

Многодетную мать убили в здании Рефтинского подразделения городской больницы Асбеста. Об этом на странице городской больницы Асбеста сообщил главный врач Игорь Брагин. Он отметил, что Викторию Блискунову, мать шестерых детей, убили не при исполнении трудовых обязанностей.
Уже понятно, что ЧП носит криминальный характер и по предварительным данным преступление совершил ее бывший муж, — написал Брагин.
По его словам, подозреваемого уже задержали, ведется следствие.
Также главврач сообщил, что руководство больницы готово оказать всю необходимую помощь родным и близким погибшей.